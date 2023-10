Vor Kurzem fand in Graz ein Kongress zur Primärversorgung statt: Es ging um die Frage, wie diese erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem in Österreich dasteht. Was hat sich gezeigt?

STEFAN KORSATKO: Vor zehn Jahren wurde Österreich in einer Studie ein schwaches Primärversorgungssystem attestiert – der Kongress hat sich angeschaut, ob sich das geändert hat. Kurz gesagt: Ja, es hat sich einiges getan, aber die Situation ändert sich österreichisch langsam.