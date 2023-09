Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen „Ich fühle mich nicht mehr wohl mit meinem Gewicht“ und „Mein zu viel an Gewicht ist ungesund“? Nun, richtet man sich nach dem Body-Mass-Index, spricht man ab einem Wert von gleich oder über 30 von Adipositas, also starkem Übergewicht. „Aber der Body-Mass-Index ist nur die halbe Wahrheit“, gibt Bianca Itariu in der aktuellen Folgen des „Ist das gesund?“-Podcasts zu bedenken. Denn der BMI setzt das Körpergewicht in ein Verhältnis zur Körpergröße. Ist jetzt jemand aber gut trainiert, hat diese Person viel Muskelmasse und ist von der Fettmasse in einem Normalbereich: „Das ist dann absolut keine Adipositas“, erklärt die Internistin.