„Eltern sagen uns, wir finden keinen Kinderarzt“, sagte Reinhold Kerbl, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Dass die Sorge von Eltern berechtigt ist, belegen auch Zahlen einer von der ÖGKJ durchgeführten Umfrage. Diese ergab, dass in Österreich 25 (neun Prozent) pädiatrische Kassenstellen unbesetzt sind, in der Steiermark sind es derer vier (elf Prozent), besonders unterversorgt ist die Obersteiermark. Im Bereich der stationären Fachärzte bzw. der Assistenzärzte fehlen hierzulande jeweils zwei Stellen (zwei bzw. acht Prozent).