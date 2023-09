In Vorarlberg reagiert die Landesregierung auf die steigende Zahl an Covid-19-Erkrankungen und richtet erneut ein Angebot zur kostenfreien Impfung ein. Jeweils dienstags und donnerstags kann man sich in der Impfordination des Landes das Covid-Vakzin verabreichen lassen. Stellt sich die Frage: Welche Vorkehrungen werden in der Steiermark getroffen?