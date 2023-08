Das Tumorsuppressor-Gen NF2 spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von bösartigen Tumoren: Zellen, in denen dieses Gen defekt ist, beginnen häufig, sich unkontrolliert zu teilen. Forschende an der Universität Graz haben eine ganze Reihe von Mutationen in diesem Gen identifiziert, die mit der Tumorentstehung in Zusammenhang stehen. Ihre Ergebnisse haben sie in "Life Science Alliance" publiziert.