Einem Team rund um die Entwicklungsbiologin Magdalena Żernicka-Goetz ist es gelungen, Embryonen ohne Spermien und Eizelle zu erschaffen, wie der "Guardian" berichtet. Die Model-Embryonen ähneln jenen der frühesten menschlichen Entwicklungsstadien. Dieser wissenschaftliche Durchbruch könnte Antworten in Bezug auf genetische Defekte sowie die biologischen Ursachen wiederholter Fehlgeburten bringen.

Die Embryos selbst haben weder ein schlagendes Herz noch die Anfänge einer Hirnstruktur. Aber sie beinhalten Zellen, die in weiterer Folge Plazenta, den Dottersack sowie weitere Teile des Embryos selbst bilden. "Wir können diese, einem menschlichen Embryo ähnlichen, Modelle durch die Reprogrammierung von embryonalen Stammzellen kreieren", sagt Żernicka-Goetz (University of Cambridge). Sie ist führend auf dem Gebiet der synthetischen Biologie. Präsentiert wurden die Forschungsergebnisse bei der Jahreskonferenz der Internationalen Gesellschaft für Stammzellforschung in Boston am 14. Juni. Wichtig zu betonen ist auch, dass die Arbeit noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht wurde.

Entstanden aus einer einzigen Stammzelle

Ein Embryo entsteht aus einer einzigen embryonalen Stammzelle, erreicht wurde der Beginn der sogenannten Gastrulation. Dabei handelt es sich um eine frühe Phase der Embryonalentwicklung. "Unser menschliches Modell ist erstmals ein menschlicher Embryo mit drei Keimblättern, inklusive Amnion und Keimzellen, den Vorläuferzellen von Eizellen und Spermien", wird Żernicka-Goetz zitiert. "Es ist wunderschön und vollständig aus embryonalen Stammzellen hergestellt worden."

Laut dem Bericht des "Guardian" gibt es keine Pläne, die synthetischen Embryonen in klinischen Bereichen einzusetzen. Zudem sei es in Großbritannien illegal, diese etwa in eine Gebärmutter einzusetzen. Abgesehen davon, dass es fraglich sei, ob diese die Transferierung überhaupt überstehen würden. In Großbritannien müssen aus Stammzellen erzeugte menschliche Embryonen spätestens nach 14 Tagen vernichtet werden.

Fachleute weltweit fordern weitere Richtlinien in Bezug auf Forschungen mit synthetischen Embryonen ein, es stellen sich auch weitreichende ethische Fragen. Denn offensichtlich schreitet die Wissenschaft schneller voran, die Legislatur kann kaum Schritt halten. "Wenn die Absicht darin besteht, dass diese Modelle normalen Embryonen sehr ähnlich sind, dann sollten sie in gewisser Weise gleichbehandelt werden", sagt Robin Lovell-Badge, ein britischer Genetiker und Embryologe, gegenüber dem "Guardian".