Wir treffen uns auf einer Konferenz zum Thema Sucht: Ist das Handy ein Suchtmittel?

Oliver Scheibenbogen: Ja, mittlerweile zählt die Internetgebrauchsstörung zu den psychischen Störungen. Dabei gibt es fünf große Bereiche, die in die Abhängigkeit führen: das Online-Glücksspiel, Social Media, Computerspiele, Cyber-Pornografie und die Online-Kaufsucht. Diese neuen Süchte zeigen ganz ähnliche Anzeichen wie Alkohol- oder Nikotinsucht: Entzugserscheinungen, also Gereiztheit und Nervosität, wenn ich mein Smartphone nicht bei mir habe. Es gibt auch eine Toleranzentwicklung: Habe ich früher nur selten etwas am Handy gemacht, tue ich es jetzt immer öfter. Dahinter steckt auch oft eine bestimmte Funktion: Meist ist das die Flucht aus der realen Welt. Und es kommt zum Kontrollverlust.