Lange war die Steiermark das Bundesland in Österreich, in dem es keine einzige Kassenstelle für Kinder- und Jugendpsychiatrie gegeben hat. Mit April 2022 änderte sich das, seither gibt es zwei Kassenärzte für junge psychiatrische Patienten – einer in Graz, eine in Leibnitz. Mit Juni werden drei weitere Kassenstellen in der Steiermark ausgeschrieben, bestätigt die österreichische Gesundheitskasse: Nächste Woche sollen die drei neuen Kassenstellen im Verwaltungsrat beschlossen werden, die ÖGK hofft auf Besetzung ab Oktober 2023.