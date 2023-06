Der Mangel an Pflegekräften in der Steiermark ist evident: Jährlich müssten 1360 Personen in den Pflegeberuf einsteigen, um den Bedarf künftig decken zu können. Das ergab die neue Bedarfsprognose für Pflege- und Sozialbetreuungsberufe - wir haben berichtet.

Ein Versuch, zumindest einen Teil dieser Lücke zu schließen, ist, Pflegekräfte auch aus anderen Ländern zu rekrutieren. 2021 wurde dieses mit einem Pilotprojekt gestartet, die ersten 16 Diplom-Pflegekräfte sind seit März im Dienst.