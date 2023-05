Mehr als 30 Prozent der Medizinabsolventen werden nicht in Österreich als Ärztin oder Arzt tätig – der Großteil von ihnen geht ins Ausland, manche in Forschung oder in die Industrie. Laut der Ärztekammer liege das daran, dass Jungärzte in Österreichs Spitälern "in Bürokratie untergehen". Laut Cornelia Sitter, Jungmediziner-Referentin und Turnusärztin in Steyr, verbringen Jungärzte 50 Prozent ihrer Arbeitszeit mit "Schreibkram". Arztbriefe abtippen, nach freien Betten telefonieren, Patientendaten dokumentieren: "Dafür sind wir nicht Ärzte geworden, wir wollen mehr Zeit mit unseren Patientinnen und Patienten", sagt die Jungärztin. Die Forderung der Ärztekammer: Eine administrative Unterstützung in den Krankenhäusern, die nicht ärztliche Tätigkeiten übernimmt.