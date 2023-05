Es ist ein Szenario, das sich wohl gerade in vielen Haushalten abspielt: Gartenhütten werden frühlingsfit gemacht, Gärten umgegraben, Abstellplätze entrümpelt. Solche Arbeiten wirbeln Staub auf – und dieser Staub kann ein Virus übertragen, das sich seit den 1990er-Jahren vor allem in der Steiermark ausbreitet: das Puumala Virus. Es gehört zur Gruppe der Hantaviren und verbreitet sich über einen Nager, der sich nicht nur in Wald und Wiese, sondern auch auf Dachböden, in Scheunen oder Hütten herumtreibt: die Rötelmaus. Über ihren Kot und Urin scheidet sie das Virus aus, das im Staub bis zu zwei Wochen infektiös bleibt – und das der Mensch einatmen kann.