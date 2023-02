Vor allem aufgrund der langen Haltbarkeit und der vielfältigen Designmöglichkeiten erfreuen sich Gel- und Shellacnägel großer Beliebtheit. In Nagelstudios wird der spezielle Lack aufgetragen und unter der UV-Lampe ausgehärtet. Mit der Technik werden Nägel zudem verstärkt und stabiler gemacht, um Nagelabbruch zu verringern.

Damit die Nägel auch lange halten, kommen allerdings Chemikalien zum Einsatz, denen nachgesagt wird, dass sie den Nagel schädigen. Auch UV-Licht kann einen negativen Effekt auf den Körper haben. "Das ultraviolette Licht fördert die Hautalterung und kann auch für die Entstehung von weißem Hautkrebs verantwortlich sein", erklärt Dermatologin Daisy Kopera von der Universitätsklinik Graz.

Einwirkdauer zu kurz

Allerdings komme es stark auf die Dosis an, die Menge an UV-Licht und die Dauer der Bestrahlung spielen eine große Rolle. Für Personen, die sich alle paar Wochen die Nägel mit Shellac oder Gel verstärken lassen, besteht kein Grund zur Sorge, so die Expertin. "Die Einwirkzeit ist bei der Aushärtung von Gel-Nägeln viel zu kurz. Aus diesem Grund läuft man nicht Gefahr, weißen Hautkrebs auf den Fingern zu entwickeln", sagt Kopera. Mit Handcreme mit Lichtschutzfaktor können die Hände zusätzlich geschützt werden.

In Sachen Nagelwachstum hat Kopera ebenfalls keine Bedenken. "Unsere Nagelwurzel liegt fünf Millimeter hinter der Nagelhaut, das Feilen der Nägel hat also auf die Wurzel keine Auswirkungen. Die Nägel wachsen deshalb auch nicht dünner und brüchiger nach", sagt sie.

Zu viel Feuchtigkeit macht Nägel brüchig

Trotzdem brauchen sowohl Hände als auch Nägel die passende Pflege, denn die für Gel- und Shellacbehandlungen genutzten Chemikalien können bei empfindlichen Nägeln den sichtbaren Teil jedoch unelastisch machen und ihn austrocknen, selbiges gilt allerdings auch für aggressive Putzmittel und herkömmlichen, acetonhaltigen Nagellackentferner. "All diese Substanzen sind auch potenzielle Allergene und können Unverträglichkeitsreaktionen auslösen, die zu Entzündung und Juckreiz an der Haut der Finger führen können", so Kopera. Zu viel Feuchtigkeit tut Nägeln im Allgemeinen ebenfalls nicht gut, es kann passieren, dass sie durch zu häufiges Waschen leichter einreißen – auch ohne Gellack.