In den vergangenen drei Jahren ist es zu einer Übersterblichkeit in Österreich gekommen – so wie in vielen anderen Ländern weltweit. Rund zehn Prozent mehr Menschen sind gestorben, als das statistisch erwartet wurde. Das hat die Wiener Landesstatistik errechnet. Verglichen wurden die Coronajahre mit den fünf Jahren davor – 2015 bis 2019.