"It's wine o'clock" oder "Kein Alkohol ist auch keine Lösung": Alkohol ist in unserer Gesellschaft stark akzeptiert, dazu trägt auch die Werbeindustrie bei. Lässt man all das so auf sich wirken, könnte man fast meinen, dass Alkohol ziemlich unbedenklich ist.

Dabei trinken Menschen in Europa mehr Alkohol als anderswo auf der Welt. Laut Statista sind 2019 hierzulande durchschnittlich 11,9 Liter reiner Alkohol pro Kopf getrunken worden. Damit liegt Österreich im Ranking der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Alkoholkonsum weltweit auf dem 17. Platz.

Aber wie viel Alkohol ist tatsächlich unbedenklich? Wie steht es um das so oft zitierte Glas Wein am Abend und wie lässt sich in Sachen Alkohol eine gute Balance finden? Das erklärt Markus Lindinger-Jäger von der Drogenberatungsstelle Steiermark im Video-Interview.

Alkohol ablehnen: Wie sich zum gut gemeinten Glaserl humorvoll "Nein" sagen lässt

Auch wenn Alkohol gesellschaftlich stark akzeptiert ist, gibt es mittlerweile Gegenbewegungen wie den "Dry January", bei dem Teilnehmende einen Monat lang komplett auf Alkohol verzichten.

Tatsächlich ist es gesellschaftlich aber oftmals gar nicht so einfach, Alkohol abzulehnen. Kommentare wie "Ach, komm schon, nur zum Anstoßen" oder "So ein Glas Wein hat doch noch niemandem geschadet" sind vorprogrammiert. Für alle, die hin und wieder mal das gut gemeinte Glaserl ablehnen möchten, liefert die Kleine-Zeitung-Next-Redaktion Tipps für den humorvollen Konter.