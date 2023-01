Sie sind im Moment recht häufig in Apotheken und Drogeriemärkten zu finden: bunte Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen oder Autos, die das Immunsystem von Kindern in der Erkältungszeit stärken sollen. Auch in sozialen Medien wird mit Vitamin-C-Bärchen geworben, die das Immunsystem dabei unterstützen sollen, „normal“ zu funktionieren.

Doch wie sinnvoll sind diese Präparate, können sie gesunde Kinder wirklich vor Infektionen mit Krankheitserregern schützen? Christine Hutter, Diätologin mit einem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendernährung, verneint dies. Denn viele dieser Produkte sind Kombinationspräparate, die einen ganzen Reigen an Vitaminen und Spurenelementen enthalten. Das bedeutet, sie wirken sehr unspezifisch. „Sehr häufig ist es so, dass diese Präparate einen Bedarf zu decken versuchen, der durch die Nahrungsaufnahme ohnehin gedeckt wird“, erklärt Hutter. Der Überschuss an Vitaminen und Co wird in Folge wieder ausgeschieden. „Dann hat man einfach teuren Urin produziert.“

Eine ausgewogene, gesunde Ernährung sollte Kinder und Jugendliche mit allem versorgen, was sie brauchen, um gesund zu sein. Und Vitamin C, dem ein positiver Effekt auf das Immunsystem zugeschrieben wird, kann man auch über ein Glas frischgepressten Orangensaft verabreichen. „Auch Tees können unterstützend wirken“, sagt Hutter.