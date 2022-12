Ohne Rücksprache sollten abgelaufene Medikamente nie eingenommen werden, erklärt der Präsident der Kärntner Apothekerkammer, Hans Bachitsch: „In jedem Fall sollte man das mit einer Ärztin oder einem Apotheker abklären.“ Zwar verlieren nicht alle Medikamente sofort mit Ablaufdatum ihre Haltbarkeit, jedoch sei das für Laien schwer einzuschätzen: „Es gibt Präparate, die etwa zwei Monate danach noch eingenommen werden könnten. Aber verallgemeinernd sagen kann man das nicht, denn das kommt ganz auf das Medikament an. Deswegen sollte man nicht ohne Beratung entscheiden, ob ein Präparat dennoch eingesetzt wird“, so Gerhard Kobinger, Präsident der Apothekerkammer Steiermark.

Wie gut sich ein Arzneimittel hält, hängt auch stark davon ab, wie es gelagert wurde. Denn die Zimmertemperatur ist oftmals zu warm für die Medikamente: „Mehr als 25 Grad dürfen es nicht sein“, sagt Bachitsch. Aber wie lagert man Arzneimittel richtig? Am besten eignet sich ein dunkler Raum mit stabiler Temperatur, wie etwa ein Abstellkammerl. Küche oder Bad sind eher ungeeignet, da hier Luftfeuchtigkeit und Temperatur oft schwanken. Wer kleine Kinder zu Hause hat, muss zusätzlich darauf achten, dass der Lagerplatz für die Jüngsten nicht zugänglich ist.

Richtig entsorgen

In den meisten Fällen sei es auch nicht nötig, auf abgelaufene Arzneimittel zurückzugreifen: „Wenn etwa das Kopfschmerzmittel, welches man immer einnimmt, gerade nicht verfügbar ist, kann man auf viele andere Präparate zurückgreifen.“ Und dass ein Dauermedikament nicht lieferbar und gleichzeitig auch durch kein anderes Alternativpräparat ersetzbar ist, sei sehr unwahrscheinlich.

Und: Egal ob Salbe, Saft oder Pille: Präparate, die aussortiert werden, dürfen auf keinen Fall im Restmüll landen. Will man Arzneimittel entsorgen, gibt es dafür zwei Möglichkeiten: Entweder, man bringt diese zur Problemstoffsammelstelle der Mülldeponie oder man gibt sie in der Apotheke ab. Die Schächtelchen sollte man davor entfernen – extra aus dem Blister drücken muss man die Tabletten aber nicht. Die Rückgabe der Altmedikamente in der Apotheke ist kostenfrei. Und: Auch bei Verbandszeug sollte man auf das Ablaufdatum achten: Nach einer gewissen Zeit ist die Sterilität nicht mehr gegeben.