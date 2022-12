Spliss, Haarbruch, trockene Kopfhaut - die eigenen Haare bei Laune und gesund zu halten ist nicht immer ganz einfach, fehlendes Wissen führt oft noch zusätzlich zu einer Verschlechterung der Haarstruktur.

Ein Mythos, der sich beharrlich hält, ist, dass sich durch "ausfetten", die Haargesundheit verbessert und die Haare seltener gewaschen werden müssen. Profi-Stylist Günter Steininger und Julia Truntschnig von Authentic Beauty klären auf: "Einen langfristigen Effekt hat das leider nicht", weiß Truntschnig. "Natürlich bringt es für kurze Zeit etwas, wenn man sich die Haare einmal eine Woche nicht wäscht. Geht man dann aber zurück dazu, sich jeden Tag die Haare zu waschen, ist der Effekt schnell wieder zunichtegemacht."

Stolpersteine in der Haarpflege

Auch anderenorts verorten die beiden Profis Stolpersteine in der Haarpflege. "Was vielen nicht bewusst ist, ist, dass sich der Zustand von Kopfhaut und Haar aufgrund von Temperaturänderungen im Jahr mehrmals ändern kann", so Steininger. "Die meisten benutzen das ganze Jahr über dasselbe Shampoo, ein Fehler, wenn im Winter die Kopfhaut und die Haare trockener sind und vielleicht spröde werden."

Während für feines Haar unter anderem Produkte mit Limette und Grüntee geeignet sind, nähren Produkte mit Mango das Haar. "Aloe vera spendet viel Feuchtigkeit, beruhigt und kühlt, das ist vor allem für Menschen mit trockener Kopfhaut wichtig", sagt Truntschnig. Color-Shampoo kann entgegen dem Namen auch von Personen mit sprödem und trockenen Haar ohne Kolorierung genutzt werden. "Koloriertes Haar tendiert dazu, geschädigt zu sein, es benötigt dieselbe Pflege wie trockenes Haar."

Sparsam mit Hitze umgehen

Im Handel finden sich unterdessen immer mehr Produkte, die ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. Ein Trend, dem Truntschnig zwar positiv gegenübersteht, aber anmerkt: "Es kommt immer darauf an, was man sich von einem Produkt wünscht. Haarpflege aus 100 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen wird nie denselben Effekt haben können wie hochwertige Produkte, die zum Beispiel aus 90 Prozent natürlichen Stoffen und einem kleinen Anteil Synthetik bestehen." Unterschiede zwischen festen und flüssigen Shampoos gebe es keine grundlegenden, "da geht es nur darum, welche Anwendung man bevorzugt".

Sparsam mit Hitze umzugehen, ist ein weiterer Tipp, den Profi Steininger gibt. "Hitzeschutz sollte man immer verwenden, auch schon vor dem Styling mit Lockenstab und Glätteisen. Im Sommer bietet es sich an, auch einmal auf den Föhn zu verzichten. Hochwertige Shampoos enthalten inzwischen bereits einen integrierten Hitzeschutz."