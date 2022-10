Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für zwei Coronaimpfstoffe für Babys ab sechs Monaten. Mit den Impfstoffen der Hersteller Pfizer/Biontech beziehungsweise Moderna könnten auch solche Kinder vor einer Coronainfektion geschützt werden, teilte die EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Beide Impfstoffe waren bereits für Erwachsene und Kinder ab fünf beziehungsweise sechs Jahren zugelassen. Allerdings sind die Dosen für Babys und Kleinkinder deutlich niedriger.

Nun muss die EU-Kommission der Zulassung noch zustimmen; das gilt als Formsache. Ob aber überhaupt Babys eine Coronaimpfung angeboten wird, ist eine Entscheidung der jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten. Österreichs Nationales Impfgremium hat sich bislang an den EMA-Empfehlungen orientiert. Nach Angaben der Experten der EMA hatten Studien gezeigt, dass auch Babys und Kleinkinder bei einer sehr geringen Dosis vor einer Infektion geschützt würden. In den USA erhielten diese Impfstoffe schon im Juni eine Notfallzulassung – wir haben hier berichtet. Auch in Österreich konnten Kinder unter fünf Jahren bislang schon geimpft werden, dies fiel dann aber in den sogenannten Off-Label-Bereich. Gerade bei Medikamenten für Kinder kommt das häufig vor.

Geringere Dosierungen

Die Dosierungen, die für die nun jüngste Altersgruppe empfohlen werden, sind geringer als jene der anderen Gruppen. So erhalten Kinder beim Vakzin von Biontech/Pfizer eine Dosis von drei Mikrogramm. Die ersten beiden Dosen werden im Abstand von drei Wochen verabreicht, die dritte Dosis und somit der Abschluss der Grundimmunisierung soll mindestens acht Wochen nach der zweiten Dosis verabreicht werden. Das Impfschema bei dem Präparat von Moderna umfasst zwei Dosen, die im Abstand von vier Wochen verabreicht werden (25 Mikrogramm je Dosis).

Nach einer Impfung können nach Angaben der EMA Müdigkeit auftreten, Appetitlosigkeit, Hautausschlag oder Schmerzen an der Einstichstelle. Diese Nebenwirkungen seien aber meistens sehr milde und dauerten nur wenige Tage. Die Experten der EMA werden weiterhin Sicherheit und Wirkung beider Impfstoffe beobachten und bewerten.

Beide Impfstoffe hätten bereits bei Erwachsenen ihre Wirksamkeit gezeigt, teilte die EMA mit. Sie verhinderten einen schweren Krankheitsverlauf, Aufnahme in Krankenhäuser sowie Todesfälle nach einer Coronainfektion.