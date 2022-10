Die aktuelle Corona-Welle hat ihren Höhepunkt überschritten und sowohl Fallzahlen als auch die Zahl der Patientinnen und Patienten im Spital gehen zurück. Vergangene Woche war der Höhepunkt erst bis Ende Oktober erwartet worden, laut der aktuellen Prognose wurde der Peak erreicht. "Für die nächsten zwei Wochen wird eine tendenziell rückläufige Entwicklung im Bereich der Normal- und Intensivpflege erwartet", schreiben die Experten des Covid-Prognosekonsortium.

In allen Bundesländern und Altersgruppen gehen die gemeldeten Positivtestungen momentan zurück. Zusammen mit der beobachteten Trendumkehr im Spitalsbelag sowie der in den meisten Bundesländern rückläufigen Virenfracht im Abwasser, legt dies einen vorläufigen Höhepunkt im Infektionsgeschehen nahe, so die Experten. Das sei unter anderem auf das milde Herbstwetter, das saisonale Treiber gedämpft habe, zurückzuführen. Außerdem sei durch die hohen Fallzahlen der vergangenen Wochen und Monate kombiniert mit einer besonders hohen Dunkelziffer (im Vergleich zum Frühjahr 2022) die Immunisierung der Bevölkerung wieder deutlich gestiegen, so die Experten.

Auf den Intensivstationen

Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass in zwei Wochen (2. November) 1792 bis 2727 Corona-Infizierte auf Normalstationen und 71 bis 163 auf Intensivstationen (ICU) behandelt werden müssen. Am Dienstag mussten im ICU-Bereich 120 und 2406 auf Normalstationen betreut werden. Vor genau einer Woche hatte es den Höchststand auf Normalstationen mit 2463 Patientinnen und Patienten gegeben. Als Mittelwert werden in zwei Wochen 2.210 belegte Normalbetten angegeben.