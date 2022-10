Draußen wird es so langsam immer ungemütlicher. Der Herbst ist längst da und damit macht sich bei einigen Menschen auch unweigerlich der "Herbstblues" breit. Aber wie merkt man, ob man einfach nur ein kleines Stimmungstief hat oder ob vielleicht doch mehr dahinter steckt? Und: Wie kommt man bei psychischen Beschwerden eigentlich an einen Therapieplatz und was kostet der? Diesen und weiteren spannenden Fragen gehen wir in einer neuen Folge von "Was geht?" auf den Grund.

"Was geht?" ist die News-Sendung der Kleinen Zeitung, produziert für Canal+. Mehr Infos zum Format und weitere Folgen gibt es hier.

Video: "Herbstblues oder doch schon Depression?"