Alljährlich beginnt mit der Bekanntgabe der Auszeichnung für Physiologie bzw. Medizin am Montag in Stockholm der Reigen der Nobelpreis-Woche. Und die Entscheidung des Nobelpreis-Komittees ist im dritten Jahr der Pandemie doch eine Überraschung. Der Preis geht an den schwedischen Biologen Svante Pääbo. Ausgezeichnet wurde Pääbo "für seine Entdeckungen über die Genome der Vorfahren des modernen Menschen und die menschliche Evolution", hieß es in der Begründung. Ihm war etwa die Sequenzierung des Genoms des Neandertalers gelungen. Zudem konnte er eine weitere Gattung unserer Vorfahren identifizieren, den Denisova-Menschen. Pääbos Vater, Sune Bergström, hat 1982 ebenfalls den Medizin-Nobelpreis erhalten.

Pääbo gilt als einer der Vorreiter der sogenannten Paläogenetik. Er habe es geschafft, diese sehr, sehr alte DNA der Hominiden zu isolieren und dann zu analysieren. Hinter seiner Arbeit stehe die Frage: "Was unterscheidet uns als Homo Sapiens von unseren Vorfahren? Was macht uns einzigartig?", erklärte das Komitee in der Begründung.

Die Reaktion des Preisträgers

Thomas Perlman, Vorsitzender des medizinischen Komitees, sagt über Pääbos Reaktion auf seine Auszeichnung: "Er war überwältigt, sprachlos und sehr glücklich. Er hat mich gefragt, ob er es seiner Frau erzählen darf." Der Anruf hat Pääbo in Leipzig erreicht, wo er als einer von fünf Direktoren am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie sowie an der Universität Leipzig tätig ist.

Im Vorjahr waren der US-Forscher David Julius und der im Libanon geborene Molekularbiologe Ardem Patapoutian geehrt worden. Prämiert wurden sie für Ihre Entdeckungen der menschlichen Rezeptoren für Temperatur- und Berührungsempfinden. Das Preisgeld beträgt auch heuer zehn Millionen schwedische Kronen (rund 912.000 Euro) pro Kategorie.

Der restliche Nobelpreis-Kalender

Am Dienstag erfolgt die Verkündung der Preisträgerinnen oder Preisträger für Physik- und am Mittwoch jene für Chemie. Nach den Wissenschaftspreisen wird wie gewohnt am Donnerstag der Literatur-Nobelpreis vergeben, am Freitag folgt der Friedensnobelpreis. Den Abschluss bildet am kommenden Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.