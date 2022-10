Seit Ausbruch der Pandemie 2020 wissen wir nahezu in Echtzeit Bescheid, wie viele Kärntner aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. Doch wie haben sich in diesem Zeitraum Grippe und grippale Infekte in Kärnten entwickelt, wie sieht es mit Krankenständen aus? Ein Blick auf die Krankenstands-Statistik der österreichischen Gebietskrankenkasse (ÖGK) der Jahre von 2019 bis 2022 (Kalenderwoche 38) zeigt Erstaunliches.