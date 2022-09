Max hat Zahnschmerzen, denn zwei Bakterien namens Karius und Baktus haben es sich in einem Zahn häuslich eingerichtet. Hier planen sie ein wundervolles Leben zu führen – mit vielen Süßigkeiten und ohne von einer Zahnbürste gestört zu werden. So beginnt eine bekannte Geschichte, die Kindern die Bedeutung des Zähneputzens vermitteln soll.

Dass das auch vielen Erwachsenen nicht klar ist, zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Unternehmens CP Gaba. Demnach putzt sich jeder fünfte Österreicher kein zweites Mal am Tag die Zähne.