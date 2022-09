Fast ohne Maßnahmen gehen wir in den dritten pandemischen Herbst. Wie sich das wahrscheinlichste Szenario gestalten dürfte und welche Corona-Varianten aktuell unter Beobachtung stehen.

„Die Pandemie ist vorbei“, sagte US-Präsident Joe Biden dieser Tage in einem Interview. Fachleute hingegen warnen aktuell vor der nächsten Herbstwelle, auch in Österreich ist die Tendenz in Bezug auf die Neuinfektionen steigend. Doch was stimmt nun? Ist die Pandemie zu Ende? Und was ist für den Herbst bzw. die kommenden Monate von Sars-CoV-2 zu erwarten?