Ein Herzinfarkt ist ein sehr einschneidendes Erlebnis im Leben jedes und jeder Betroffenen. Vor allem durch die rasche Wiederherstellung der Durchblutung mittels medizinischer Interventionen und die Entwicklung neuer Medikamente hat sich die Therapie des akuten Herzinfarkts in den letzten Jahren wesentlich verbessert. Das erhöhte Risiko, nach einem Infarkt eine Herzschwäche zu entwickeln, bleibt allerdings. Wissenschafterinnen und Wissenschaftler der Med Uni Graz zeigen nun erfolgversprechende Forschungsergebnisse, wie die Pumpleistung des Herzens nach einem Herzinfarkt möglichst erhalten werden kann, was einen wesentlichen Vorteil sowohl für die Lebensqualität als auch für das Komplikationsrisiko von Patienten mit sich bringt.

Nachgefragt: Warum passiert ein Herzinfarkt?

Erhöhtes Risiko für Herzschwäche

Starke anhaltende Schmerzen unter dem Brustbein, Engegefühl und Druck im Brustkorb, blasse Gesichtsfarbe, kalter Schweiß auf der Stirn und Atemnot: Diese Symptome deuten besonders auf einen akuten Herzinfarkt hin, der aufgrund der absterbenden Herzmuskelzellen ein lebensbedrohliches Ereignis darstellt. Hier ist rasches Handeln gefragt, um durch medizinische Interventionen wie Herzkatheter sowie gegebenenfalls Stentimplantation die Durchblutung der Herzgefäße raschestmöglich wiederherzustellen. Auch wenn ein Herzinfarkt mittlerweile gut behandelbar ist, bleibt ein erhöhtes Risiko, in den Monaten und Jahren nach dem Infarkt eine Herzschwäche zu entwickeln, da das abgestorbene Herzgewebe unwiederbringlich verloren ist, wodurch sich die Pumpleistung des Herzens nicht vollständig erholen kann.

Medikament gegen Angina pectoris könnte Herzinfarkt-Risiko senken

Verbesserung der Pumpleistung des Herzens

Hier setzen Endokrinologe Harald Sourij und Kardiologe Dirk von Lewinski von der Medizinischen Universität Graz an. Die beiden Wissenschafter haben im Rahmen einer Studie unter Einbeziehung von elf österreichischen Studienzentren untersucht, wie ein ursprünglich zur Blutzuckersenkung entwickeltes Medikament dabei helfen könnte, die Pumpleistung des Herzens nach einem Infarkt zu erhalten. Dazu wurden 476 Patienten mit einem Herzinfarkt innerhalb von 72 Stunden nach dem Ereignis mit dem Medikament Empagliflozin oder einem Placebo für 26 Wochen behandelt. „Wir konnten unter Therapie mit Empagliflozin sowohl eine Verbesserung des Biomarkers für Herzinsuffizienz – NT-proBNP – beobachten als auch eine Steigerung der Pumpleistung des Herzens“, berichtet Dirk von Lewinski, Klinische Abteilung für Kardiologie der Med Uni Graz und Leiter der kardiologischen Intensivstation am LKH-Universitätsklinikum Graz. Die vielversprechenden Daten wurden unter großer internationaler Beachtung beim Europäischen Kardiologinnenkongress präsentiert und nun im renommierten European Heart Journal veröffentlicht.

Medikamentöse Therapie als Vision

In den Forschungsergebnissen sehen die beiden Wissenschaftler einen ersten vielversprechenden Ansatz, um mittels medikamentöser Therapie die Ausbildung einer Herzschwäche nach einem Herzinfarkt langfristig zu vermeiden. „Dafür sind weitere Studien in größerem Umfang notwendig, um die Forschungsergebnisse zu bestätigen“, ergänzt Harald Sourij, Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie und Leiter der Trials Unit für Interdisziplinäre Metabolische Medizin an der Med Uni Graz, die diese Studie koordiniert hat.

Die veröffentlichten Forschungsergebnisse stoßen bereits auf großes internationales Interesse. In der Folge soll in weiteren Analysen von Blutproben der Studienteilnehmerinnen untersucht werden, ob es Biomarker gibt, die auf die Therapie ansprechen, aber auch das Risiko für eine Verschlechterung der Herzpumpfunktion vorhersagen können. Dazu wurden bereits Forschungskooperationen mit der Universität Sorbonne, der University of Oxford, der Medizinischen Universität Warschau oder der Khalifa University (Abu Dhabi) begonnen.