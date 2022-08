Der bestürzende Suizid der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr hat über Österreichs Grenzen hinweg für Diskussionen geführt. Die Ursprünge dieses Falls sind im Cybermobbing zu finden, in massiven Drohungen, die via e-mail und Sozialen Medien geäußert wurden.

In der neuen Episode des „Ist das gesund“-Podcast, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung, spricht Sozialpsychologin Pia Lamberty mit Martina Marx über die psychischen Folgen, die Cybermobbing haben kann und was die Verbreitung von Verschwörungsideologien mit einer Zunahme an Cybermobbing zu tun hat. Außerdem sprechen die beiden darüber, wie man sich vor digitalen Übergriffen schützen kann und wieso ein völliger Rückzug aus den Sozialen Medien nicht das richtige Signal wäre.