Fallen Ärzte aufgrund von Pensionierungswellen oder Covid-19 in größerer Zahl aus, kann das mitunter rasch markante Löcher in die Gesundheitsversorgung reißen - das ist seit der Pandemie vielfach im kollektiven Bewusstsein angekommen. Komplexitätsforscher zeigen nun in einem "Stresstest" erstmals, wie dick die Versorgungsdecke pro Bundesland und Fachbereich ist. Dichter scheint das Netz in Vorarlberg und in der Allgemeinmedizin, dünner ist die Decke vor allem in der Steiermark und in Niederösterreich.