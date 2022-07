Das Ampelsystem zeigt grün an. "Die Raumluftqualität ist in Ordnung", erklärt Ingrid Resch, Direktorin des Gymnasiums Sacre Coeur in Graz. Vor ihr steht ein CO₂-Monitor am Fensterbrett, der die Luftqualität misst. Ab 20 Personen im Raum sollte die höchste Stufe des Ventilators aktiviert werden. Zwei Klassen des Privatgymnasiums wurden im vergangenen Jahr mit einer Abluftanlage ausgestattet, welche die TU Graz entwickelt hat. Das Institut für Bauphysik und Gebäudetechnik kooperiert mit der Schule und hat sie als kostenlose Testversion montiert.