Jedes dritte Kind bzw. jeder dritte Jugendliche in Österreich ist psychisch belastet. Da es aber sowohl stationär wie auch im niedergelassenen Bereich an Plätzen fehlt, ist eine lückenlose Versorgung unmöglich. Eine Bestandsaufnahme.

Julia ist 15 und besucht das Gymnasium, als ihre Suizidgedanken so stark werden, dass sie stationär in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen werden muss. Sie ist verzweifelt, hat starke Schulängste, fühlt sich isoliert und ist unzufrieden mit dem eigenen Körper. Da es ihr zwei Tage nach der Aufnahme ein wenig besser geht, muss sie zurück nach Hause – denn für einen längerfristigen Aufenthalt gibt es derzeit keine Plätze. Die Wartezeit beträgt fünf bis neun Monate. Professionelle Betreuung bis zu ihrem stationären Aufenthalt wäre also dringend notwendig. Für einen Ersttermin beim Facharzt beträgt die Wartezeit allerdings drei bis vier Monate, für einen Therapiekassenplatz sechs bis 18 Monate.