Antikörpertests mussten bislang, im Gegensatz zu Antigen-Tests, in Laboren nach einer erfolgten Blutabnahme durchgeführt werden - inklusive mehrerer Tage Wartezeit auf das Ergebnis. Doch japanische Fachleute haben nun ein Verfahren entwickelt, in dem Antikörper gegen Sars-CoV-2 ganz ohne Blutabnahme nachgewiesen werden können. Dies berichtet diese Woche das deutsche Ärzteblatt.

Entwickelt wurde der Schnelltest von Fachleuten der Universität Tokio. Dieser neuartige Test soll denkbar einfach in der Anwendung sein: Man muss sich ein Pflaster auf die Haut kleben. Das Ergebnis soll dann schon nach einigen Minuten ablesbar sein.

Die Probenentnahme erfolgt über feine "Nadeln", die an der Unterseite des Pflasters angebracht sind. Bei diesen handelt es sich um Kristalle, die aus Polylactiden bestehen. Diese dringen beim Aufbringen in die Haut ein und die Gewebsflüssigkeit wird in die Zelluloseschicht des Pflasters gezogen.

Zwei und drei "Stricherl"

So wie wir es auch von den Antigentests kennen, wird das Ergebnis mit sich verfärbenden Strichen dargestellt. Allerdings werden zwei verschiedene Arten von Antikörper nachgewiesen. Das bedeutet, hatte man eine Covid-19-Infektion innerhalb der letzten ein bis drei Wochen, erscheinen drei Striche. Ein Kontrollstrich, einer für den Nachweis von IgG-Antikörper und einer für IgM-Antikörper. Liegt die Infektion länger zurück, so sollten zwei Striche erscheinen, jener für den IgG-Nachweis sowie der Kontrollstrich. Und es gibt ein weiteres Szenario - ist die Infektion noch aktiv bzw. rund eine Woche her, sollten sich ebenso zwei Striche zeigen, einmal für IgM-Antikörper sowie einer zu Kontrolle. Grundsätzlich werden IgM-Antikörper früher im Verlauf einer Infektion gebildet als IgG-Antikörper.

Wichtig zu betonen ist, dass ein Antiköpertest einen Antigenschnelltest nicht ersetzen kann. Und zwar, "da die Antikörper-Reaktion immer erst einige Tage nach der Infektion einsetzt", wie das Ärzteblatt betont. Aber wenn man es darum geht eine repräsentative Antikörper- bzw. Dunkelzifferstudie über große Gruppen hinweg durchzuführen, könnte dieses Pflaster die Untersuchungen durchaus erleichtern.