Es sollte ein entspannter, lässiger Abend mit Freundinnen in der Buschenschank werden. Doch für Lisa Schneider endete der Abend im März 2022 nicht bei Spritzer und Brettljause, sondern in der Notaufnahme. Denn während die 25-Jährige inmitten der Gruppe ihrer Freundinnen saß, bekam sie im Oberkörper plötzlich starke Schmerzen. „So stark, dass es mir die Tränen rausgedrückt hat“, erzählt die Grazerin. Der nächste Weg führte in die Notaufnahme. Und dort, um zwei Uhr in der Früh, erfuhr sie von einem Oberarzt, dass zwei Tumore gefunden wurden.