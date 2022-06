Ihre Diagnose: Wie steht es um den Patienten Erde?

Eckart von Hirschhausen: Die Erde hat Fieber – und es steigt. Sie gehört auf die Intensivstation. Sie hat ein „Multiorganversagen“, wenn man die Symptome zusammenzählt, und das ist ein echter Notfall. Die Lunge im Amazonas wird abgeholzt, der Jetstream-Kreislauf bricht zusammen, die Meere sind verstopft mit Plastik und können bald keine Wärme mehr aufnehmen.



Ihr Therapievorschlag?

Die persönlichen Hebel sind weniger fliegen, weniger Fleisch essen und vor allem mehr politisches und öffentliches Engagement von allen. Ich habe eine Bahncard 100, Ökostrom und investiere in Solaranlagen auf dem Dach und Aufforstungsprojekte weltweit. Aber das reicht nicht. Ich habe in meinem Bühnenprogramm „Endlich!“ einen witzigen und zugleich ernsten Teil über die Widersprüche, in denen wir alle stecken.