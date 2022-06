Geht es nach Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) werden wir uns auf weitere Corona-Wellen einstellen müssen. "Wir werden Wellen haben, nicht nur heuer, sondern auch in weiterer Folge", sagte Rauch am Donnerstag vor Journalisten: "Wir können sie aber dämpfen, um die Spitäler zu entlasten." Das Mittel der Wahl dafür sei die Impfung.

Die Maskenpflicht wird im Herbst zurückkommen. "Wir werden wieder Maske tragen, weil sie das gelindeste Mittel sind, um Ansteckungen zu vermeiden", kündigt Rauch an.

"Masken werden wieder kommen"

Auf die Masken setzt auch die Virologin Dorothea van Laer: "Ich kann nur empfehlen, dass man im Sommer - v.a. wenn man mit vulnerablen Menschen zusammen ist - diese Masken zum Schutz dieser Personen trägt, aus Rücksichtnahme. Die Masken werden sicher das erste sein, was wiederkommt, wenn die Zahlen wieder steigen", sagte sie am Donnerstagabend in der "ZiB2" des ORF.

Der Empfehlung von Reich, Über-65-Jährige, Vulnerable und chronisch Kranke nun bereits zum vierten Mal zu impfen, pflichtet van Laer bei. Vorsichtig optimistisch blickt die Expertin in den Herbst: Ein neuer Impfstoff scheine bessere Antikörper gegen die Fluchtvarianten zu erzeugen, sagte sie mit Blick auf die am Mittwoch vom Impfstoff-Hersteller Moderna vorgestellten ersten Daten zur Wirksamkeit seines angepassten Corona-Impfstoffes. Sie selbst werden auf den angepassten Impfstoff im Herbst warten.

Allerdings hält van Laer es auch für möglich, dass im Herbst neue Varianten abseits des Omikron-Stammes erwachsen - "wo wir wieder ganz von vorne anfangen". Derzeit aber sehe es so aus, dass Omikron weltweit dominiert, sagte sie.