Rauchen ist nicht nur für die Lunge schädlich. Zigaretten und Co sind auch für die Umwelt belastend – und diese Schädigung der Natur beginnt nicht erst bei weggeworfenen Zigarettenstummeln, sondern bereits beim Anbau und der Herstellung von Tabak. Denn Tabakpflanzen gehören zu den zehn Kulturen, die am meisten Düngemittel benötigen und ist, was Nährstoff- und Wasserverbrauch angeht, eine der gierigsten Nutzpflanzen der Welt. Sonja von Eichborn von „unfairtobacco“ meint: „Das malerische Bild der grünen Tabakfelder trügt. Für den Anbau sind viele Chemikalien notwendig. Deren Auswaschungen landen in Böden und Gewässern, sie schädigen auch die Biodiversität.“