Direkt zwischen Lippe und Zahnfleisch wird das kleine weiße Beutelchen geklemmt. Das Nikotin darin dringt dann durch die Schleimhäute in den Körper. Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden sie immer beliebter: die Nikotinbeutel. Im Gegensatz zu Snus – den Beutelchen mit Nikotin und Tabak – sind die „Nic-Bags“ in Österreich nicht verboten. Snus darf innerhalb der Europäischen Union nur in Schweden verkauft werden. In Österreich ist nur der Besitz bzw. der Konsum von Snus legal.