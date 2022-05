Emotionale, körperliche und kognitive Vernachlässigung von Kindern ist keine Seltenheit. Um dem zielführend entgegenwirken zu können, sind aber einige Hürden zu nehmen.

Vernachlässigung ist die häufigste Form der Kindeswohlgefährdung – auch in Österreich. Trotzdem wird dieses Thema laut Expertinnen und Experten viel zu oft übersehen – in der Öffentlichkeit wie in der Forschung. „Es wird sogar vernachlässigt, dass wir die Vernachlässigung vernachlässigen“, sagte Psychologin und Gerichtssachverständige Renate Doppel bei der Pressekonferenz zur Österreichischen Kinderschutztagung.