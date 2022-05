Schwanger werden ohne Eizelle und Samenzelle. Ein künstlicher Beutel ersetzt die menschliche Gebärmutter. Maschine statt Mama. Werden Frauen in der Zukunft ganz anders Kinder bekommen, als wir es gewohnt sind? Forscherinnen und Forscher preschen in der Reproduktionsmedizin vor, experimentieren in alle Richtungen, sprechen von Chancen. Gleichzeitig warnen Ethikerinnen und Theologen davor, zu weit zu gehen.