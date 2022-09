Kinder tauchen gern in buntes Wasser oder sprudelnden Schaum ein, mit zehn Badezusätzen von den 21 untersuchten ist das bedenkenlos möglich. Elf Artikel enthielten hingegen bedenkliche oder umstrittene Substanzen. Ökotest kaufte 14 flüssige und sieben pulverförmige - davon viermal zertifizierte Naturkosmetik - Produkte ein, berichtete die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Montag. Der Badespaß kostet pro 100 Gramm bzw. Milliliter von 20 Cent bis acht Euro.

Bei zehn Bädern - davon die vier Naturkosmetika - hatten die beauftragten Labore nichts an den Inhaltsstoffen auszusetzen. In drei Produkten wurden PEG/PEG-Derivate (Polyethylenglycol) gefunden, diese sorgen als Tenside für Reinigung und Schaum, können aber auch die Haut durchlässiger für Fremdprodukte machen. Eines davon enthielt zusätzlich den Duftstoff Hydroxycitronellal, der häufig Allergien auslöst. In allen anderen Zusätzen wurden - nicht kritische - Duftstoffe nachgewiesen, lediglich einer enthielt keine.

Allergieauslösende Stoffe

In vier Proben wurden halogenorganische Verbindungen entdeckt, von denen viele allergieauslösend sind und fast alle sich in der Umwelt anreichern. Da im Test vor zwei Jahren keines der Produkte halogenorganische Verbindungen enthielt, ortete Ökotest einen deutlichen Rückschritt.

Vier Badezusätze enthielten sowohl PEG/PEG-Derivate als auch halogenorganische Verbindungen. Sie wurden bei den Inhaltsstoffen nur mit "ausreichend" bewertet. Einer schnitt noch schlechter - "mangelhaft" - ab, weil auch ein Warnhinweis fehlte. Er wies einen pH-Wert von 3,9 auf, bei dem sinngemäß "außer Reichweite von Kindern aufbewahren" auf der Packung stehen sollte. Das Bad wechselt seine Farbe, sobald es mit Wasser in Berührung kommt. Mit der zuvor konzentrierten sauren und reizenden Flüssigkeit dürfen Kinder nicht hantieren.

Beanstandet wurde, dass kein einziges Produkt Anteile an Rezyklaten aus der Wertstoffsammlung enthielt. Das sei wegen der Ressourcen, die die Produktion von immer neuem Plastik verschlingt, kritikwürdig, hieß es. Ökotest und AK wiesen darauf hin, dass häufiges, zu heißes und zu langes Baden die Haut austrocknet. Optimal seien eine Wassertemperatur von 35 bis 37 Grad und eine Badedauer von maximal 15 Minuten.