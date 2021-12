Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ

„Es geht den Menschen nicht gut und es geht ihnen zunehmend schlechter. Das muss uns allen bewusst werden.“ Das sagt Bernadette Frech, sie ist Gründerin und CEO des steirischen Gesundheits-Startups instahelp. Auf dieser digitalen Plattform kann man rund um die Uhr Hilfe und Beratung von Psychologinnen und Psychologen in Anspruch nehmen. Doch das massive Wachstum auf ihrer Plattform macht Frech auch große Sorgen - weil Angst und Müdigkeit, aber auch Erschöpfung und Burnout jetzt plötzlich sehr viele betreffen, die noch nie damit zu kämpfen hatten. "Die Pandemie ist eine Krise der psychisch Gesunden", stellt die Expertin fest - und die Studien scheinen das ebenfalls zu sagen. In der ersten Folge des "Ist das noch gesund?"-Podcast der Kleinen Zeitung (ehemals Corona Update) geht Podcast-Leiterin Barbara Haas im Gespräch mit Bernadette Frech der Frage nach, welche Themen uns denn gerade besonders belasten, ob man Depressionen mit Prävention vermeiden könnte und fragt zudem, ob diese gemeinsame psychische Krise am Ende vielleicht sogar eine Chance sein könnte. Spoiler: Ja, sie könnte.

Bernadette Frech von instahelp im Podcast-Gespräch mit Barbara Haas (li.) Foto © Jürgen Fuchs

Was aber überhaupt eine Depression genau ist, wie sie sich anfühlt und wie die Lage dazu konkret in der Steiermark ist, haben wir im Faktencheck mit der Psychiaterin Dr. Adeleh Hildebrand geklärt.