Dass es die eine, heilende Pille gegen Covid-19 wohl so schnell nicht geben wird, wurde an anderer Stelle schon besprochen. Doch eine Pressemitteilung von Merck, jenem Unternehmen, das in Österreich unter dem Namen MSD agiert, hat die Hoffnungen wieder in lichte Höhen geschraubt. Demnach könne "Molnupiravir" das Risiko, einen schweren Verlauf zu entwickeln, um 50 Prozent reduzieren, so der Pharmakonzern.