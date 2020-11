Facebook

Bodo Janssen macht am 6. Juni 1998 mit einem seiner Freunde einen kleinen Umweg in die Grindelhochhäuser in Hamburg. In einer Wohnung warten drei bewaffnete und maskierte Männer, die die beiden überwältigen. Erst später stellt sich heraus, dass Janssens Freund mit den Entführern unter einer Decke steckt. Acht Tage wird der 24-Jährige gefangen gehalten und gefoltert. Seine Entführer fordern zehn Millionen Mark. Am 13. Juni 1998, kurz nach der Lösegeldübergabe, gelingt es einem Sondereinsatzkommando der Polizei, Bodo Janssen zu befreien.



22 Jahre sind vergangen, denken Sie oft an die Entführung?



BODO JANSSEN: Ja, die Entführung ist auf ganz positive Art und Weise immer präsent. Sie gibt mir viele Möglichkeiten durch den Tag zu gehen.



Sie wurden psychisch und physisch gefoltert, mit dem Tod bedroht. Wie kann das positiv sein?



Die Erfahrung an sich ist natürlich negativ, sie war körperlich und seelisch schmerzhaft, andererseits habe ich dadurch Gelegenheit bekommen, viele Dinge anders zu betrachten, mich besser kennenzulernen und mich auch anders zu verhalten.

Zur Person Bodo Janssen (46) führt die Upstalsboom-Hotelkette, eine der führenden Ferienanbieter an Nord- und Ostsee.

1998 wird er entführt und erst acht Tage später befreit.

2005 steigt er ins elterliche Unternehmen ein. 2007 kommt sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Anlässlich der vernichtenden Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung ging er regelmäßig ins Kloster, um von Menschen wie Pater Anselm Grün etwas über Führung zu lernen.

Er beschäftigte sich auch mit Erkenntnissen der positiven Psychologie und Neurobiologie.

In seinen Büchern schildert er wie aus Krisen Chancen werden können.

Was damals geschah Der Intercity "Terra Mystica" (Salzburg-Klagenfurt-Wien-Süd) war am 15. Juni 1998 Schauplatz des filmreifen Finales in einem packenden Entführungs-Krimi, der eine Woche zuvor in Hamburg begonnen hatte. Zwei Bosnier wurden verhaftet. Sie führten 2,5 Millionen Mark (1,28 Millionen Euro) mit sich. Es war der Großteil des Lösegeldes, das der deutsche Immobilien-Tycoon Janssen für seinen entführten Sohn Bodo gezahlt hatte. Ein Freund hatte Bodo Janssen am 6. Juni 1998 in Hamburg in eine Falle gelockt. In der Folge verlangten die Kidnapper zehn Millionen Mark, dann drei. Die Übergabe sollte zunächst in Split erfolgen. Doch aufgrund der Sperre des Flughafens konnte Janssen mit seiner Privatmaschine nicht landen. In Zagreb wieder scheiterte die Geldübergabe an den kroatischen Devisenbestimmungen. Schließlich wurde das Gasthaus "Deutscher Peter" auf der Kärntner Seite des Loiblpasses ausgewählt. Dort übernahmen G. und S. am Abend des 14. Juni den Geldkoffer. 500.000 Mark folgten sie dem Ehepaar Dusan und Toruna B. aus, das mit dem Geld nach Laibach fuhr. Nachdem Bodo Janssen in Hamburg von der Polizei befreit werden konnte und drei Entführer verhaftet wurden, schlug in Kärnten die Gendarmerie zu. Die beiden Bosnier wurden im Zug nach Wien festgenommen.

Das Schwierigste war, zur Ruhe zu kommen, aus Angst vor den Bildern und Gefühlen, die während dieser Zeit entstanden sind. Das war es auch, wovor ich viele Jahre geflüchtet bin. Psychologen rieten mir aber zur Aufarbeitung.Sie haben mir von Menschen erzählt, die sogar zur Waffe gegriffen haben. Ich habe mich damals also für den anstrengenden Weg entschieden, diese Erfahrungen zu verarbeiten und für die Zukunft nutzbar zu machen.Ja, er hat die EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – angewendet, dieMan kann es sich ein bisschen wie bei einem Hypnotiseur vorstellen. Er bewegte seinen Finger und ich musste mit den Augen folgen. Während er das tat, hat er mir Fragen gestellt zu Ereignissen während der Entführung. Das hat dazu geführt, dass ich sie noch einmal durchlebt habe.Es geht darum,aufzutauen. Menschen, die traumatisiert sind, speichern Bilder ab, verarbeiten diese aber nicht – das ist eine Schutzfunktion unseres Gehirns. Diese Bilder sind zuerst auch nicht abrufbar, sondern es braucht einen Schlüsselreiz – einen Geruch, ein Geräusch, einen Menschen, der so ähnlich aussieht, um dieses abgespeicherte Bild aufzutauen.Wenn ich diesen Geruch heute wahrnehme, dann erinnert mich das unweigerlich an die Entführung. Wenn es sich um eine positive Situation handelt, ist das kein Problem. Schwierig wird es, wenn es sich um eine sehr negative Situation handelt und man nicht mehr bewusst steuern kann, wie man darauf reagiert.Das Entscheidende ist, nicht zu verdrängen, Gesprächspartner zu finden und alles so lange wiederzukäuen, bis es tatsächlich verarbeitet ist. Ich habe unglaublich viel darüber geschrieben und geredet.Wir sind mit unseren Mitarbeitern immer wieder in Ruanda, weil wir dort Schulen bauen. Dort gab es den Genozid 1994. Die Ruandesen machen das genauso. Sie schweigen es nicht tot, sie nutzen jede Chance, um ihn auf den Tisch zu bringen und neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen. UHildegard von Bingen sagte: Es ist wie bei einer Auster, es geht darum, aus einer Wunde eine Perle zu machen.Nachdem ich befreit wurde, gab es mehrstündige Zeugenvernehmungen. Dann sind wir zum Flughafen gefahren, als sich die Flugzeugtüren schlossen und ich ins Cockpit geschaut habe, wo mein Vater saß, habe ich mir gedacht:Nein. Ich bin im Jahr 2018 auch von einem der Entführer angeschrieben worden mit der Bitte um Vergebung.Das ist auch etwas, was ich in Afrika gelernt habe, folgende Aussage ist dort Gesetz: Wenn du mich um Vergebung bittest, dann vergebe ich dir. Ich vergesse es nicht, aber ich vergebe dir und damit fällt auch die Last ab, die wir mit uns herumtragen.Die Schritte sind die gleichen. Zuerst ist die Trauer, aus der Trauer der Wandel in Dankbarkeit für das, was ich durch ihn lernen durfte. Dann die Dankbarkeit für die Möglichkeiten, die daraus entstehen. Die Quelle für diese