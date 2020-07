Facebook

Der Grippeimpfung kommt im Herbst elementare Bedeutung zu: Weil mit einer zweiten Coronawelle gerechnet wird, sollen sich mehr Menschen gegen das Grippevirus impfen lassen um zu verhindern, dass das Gesundheitssystem unter der Last von zwei Viruserkrankungen zu stark belastet wird. Bisher lagen die Durchimpfungsraten gegen Grippe bei rund acht Prozent und damit viel zu niedrig, um dieses Ziel zu erreichen. Prompt erklärte die Politik vollmundig, dass die Impfrate erhöht wird.



Dafür hätte man Grippeimpfstoffe aber frühzeitig bestellen müssen. Das Gesundheitsministerium erklärte dazu: "Nachdem in der vergangenen Influenza-Saison laut Angaben der Hersteller 765.000 Dosen verimpft wurden, stehen in der kommenden Saison 1,1 Millionen Dosen zur Verfügung. Von einer Steigerung der Impfquote kann also ausgegangen werden."