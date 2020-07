Laut Studie Jeder zweite Österreicher litt bereits an psychischer Erkrankung

Facebook

© APA/dpa-tmn/Jens Schierenbeck

Wie kamen die Österreicher durch die Krise? Bereits während des Corona-Lockdowns konnte die steigende

Nachfrage an den österreichweiten psychotherapeutischen Hotlines des ÖBVP bemerkt werden. Dazu gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute eine Pressekonferenz mit Beate Wimmer-Puchinger (BÖP) und Sophie Karmasin (Karmasin Research & Identity).

Bereits im März - vor Corona - wurde von Karmasin Research & Identity eine Umfrage gemacht (1000 Menschen wurden befragt). Doch die Ergebnisse dürften sich in der Covid-19-Krise verstärkt haben. Jeder Zweite in Österreich hat bereits an einer psychischen Erkrankung gelitten, so eines der Ergebnisse. Dennoch wird das Thema immer noch stigmatisiert. Nur 63 Prozent würden im Familienkreis darüber sprechen. Noch weniger etwa im Arbeitsumfeld. 89 Prozent würden sich gerne Hilfe holen, doch nur 13 Prozent sind mit der Lage der Versorgung zufrieden.

Gesundheitsminister Anschober sprach davon, dass gerade Tabuisierung noch ein großes Problem sei. Es gibt außerdem Lücken in der Behandlung.

Bei einem Arbeitsprozess im Herbst will man Lücken schließen. Jeder Betroffene soll finanzierbare, leistbare Hilfe bekommen, so Anschober.