Arzt zeigt auf Wie Ernährung und Stress unser Immunsystem beeinflussen

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Gesundheitsförderung wird immer wichtiger: Welchen Einfluss das Mikrobiom und Stress darauf haben, zeigt der Arzt Georg Lexer in diesem Gastbeitrag auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie Ernährung und Stress unser Immunsystem beeinflussen © shangarey - stock.adobe.com

Die Gesundheitsförderung wird immer wichtiger, um ein gutes Immunsystem gegen Krankheiten zu haben. Das ist zunächst unser Mikrobiom: Das Mikrobiom (Billionen von Mikroorganismen) lebt in Symbiose auf der Außen- und Innenfläche des menschlichen Organismus. Vor allem das Mikrobiom des Magen- und Darmkanals sowie der Lunge gewinnt an Bedeutung. Das Mikrobiom des menschlichen Organismus macht in Gewicht ein bis eineinhalb Kilogramm aus.