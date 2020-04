Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Verlauf des März 2020 hat sich die Zahl der in österreichischen Krankenhäusern mit Herzinfarkt aufgenommenen Patienten um etwa 40 Prozent verringert. Diese Zahlen wurden in 17 Herzkatheter-Zentren unter Berücksichtigung von etwa 700 Erkrankten ermittelt, teilte die Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG) am Mittwoch mit.

"Durch Infekte oder Entzündungen wird der Herzmuskel vermehrt belastet, weiters kommt es im Blut zur vermehrten Freisetzung von entzündungsfördernden Substanzen, sogenannten Zytokinen. Wie große Studien bereits gezeigt haben, treten diese beiden Faktoren auch bei einer Covid-19-Infektion auf und können einen Herzinfarkt auslösen oder zumindest begünstigen. Daher ist der zuletzt in Österreich beobachtete Rückgang der Herzinfarktzahlen aus pathophysiologischer Sicht nicht erklärbar, vielmehr wäre sogar ein Anstieg zu erwarten", unterstrich, Bernhard Metzler, Generalsekretär der ÖKG, von der Medizinischen Universität Innsbruck am Mittwoch. Die Daten werden von Metzler demnächst im European Heart Journal, einer der renommiertesten Publikationen unter Kardiologen publiziert werden.

Mehr zum Thema Coronavirus-Podcast Bringen uns Antikörpertests endlich einen Ausweg?

In Zusammenhang mit Maßnahmen?

Der beobachtete Rückgang scheine in Zusammenhang mit dem vermehrten Auftreten von Covid-19 in der österreichischen Bevölkerung bzw. auch indirekt und paradoxerweise mit den seit März verschärften Maßnahmen im öffentlichen Leben einherzugehen. "Die Maßnahmen waren und sind für die Eindämmung der Pandemie sehr wichtig und richtig. Aber es ist natürlich denkbar, dass Patienten ihre Herzinfarkt-Beschwerden nun nicht ernst genug nehmen oder diese nicht dem Herz, sondern einer möglichen Lungenentzündung zuordnen und keine ärztliche Hilfe aufsuchen. Die Angst, sich im Krankenhaus mit Covid-19 zu infizieren sowie Rücksichtnahme auf das öffentliche Gesundheitswesen könnten hier ausschlaggebend sein", so Metzler weiter.

Mehr zum Thema Coronavirus Wer besonders gefährdet ist - und wer nicht

Mehr zum Thema Coronavirus Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns sind Krankheitssymptom

Eine weitere Erklärung könnten die durch die allgemeinen Beschränkungen, die damit als mögliche Auslösemechanismen für Infarkte ausfallen.Als dritte mögliche Ursache sieht Metzler, dass "man allenfalls schwer an Covid-19 erkrankte Patienten, deren Todesursache möglicherweise ein Herzinfarkt war, in den vergangenen Wochen nicht als Herzinfarkt-Patienten registriert hat". Es sei wichtig, dass Betroffene verdächtige Symptome ernst nähmen. Bei Infarktverdacht sollte sofort ein Notarzt gerufen werden.