Kleine Zeitung +

Ausgabe ab Mittwoch Einkaufen ist ab 6. April nur noch mit Schutzmaske erlaubt

Am Mittwoch starten die großen Vier des Lebensmittelhandels mit der Ausgabe von Mund-Nasen-Masken für Kunden. Zur Pflicht wird das Tragen mit 6. April. Künftig darf sich nur noch eine bestimmte Zahl an Kunden gleichzeitig in einem Supermarkt aufhalten. Wir beantworten die offenen Fragen, mit Experten aus Handel und Medizin.