Arbeitsrechtsexperte Werner Anzengruber © (c) KANIZAJ MARIJA-M.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus, den drastischen Einschränkungen und Schulschließungen, stellen sich für Arbeitnehmer eine Reihe von Fragen.

Darf ich von zu Hause aus arbeiten? Was ist dabei zu beachten? Was ist bei der Kinderbetreuung zu berücksichtigen? Kann mich der Arbeitgeber auf Kurzarbeit schicken? Was kann ich tun, wenn ich Angehörige zu betreuen habe? Was ist, wenn ich unter Quarantäne gestellt werde?

Live ab 8 Uhr auf der Antenne:

Werner Anzengruber, AK-Arbeitsrechtsexperte, antwortet heute am Freitag von 8 bis 9 Uhr auf Antenne Steiermark den Hörerinnen und Hörern. Ihre Fragen können Sie ab 6 Uhr unter 0316-80 90 80 stellen.

Live ab 9 Uhr im Kleine Zeitung Live-Stream:

Im Anschluss daran wird Werner Anzengruber von 9 bis 10 Uhr im Live-Stream der Kleinen Zeitung Antworten auf Fragen unserer Leserinnen und Leser geben. Richten Sie Ihre Fragen bitte per Mail an: ombudsfrau@kleinezeitung.at