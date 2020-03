Wer zu den Risikogruppen zählt und wie man sich am besten vor Ansteckung schützen kann.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/INA FASSBENDER

Ältere Menschen.

Laut dem Robert-Koch-Institut steigt das Risiko einer Corona-Infektion mit schwerem Verlauf ab 50 bis 60 Jahren zunehmend an. Am höchsten ist die Gefahr nach derzeitigem Stand bei den über 80-Jährigen – in dieser Altersgruppe gab es bisher auch die meisten Todesfälle. Ein Grund dafür, warum ältere Menschen stärker betroffen sind als jüngere, ist das weniger gut reagierende Immunsystem. Üblicherweise antwortet es mit Krankheitssymptomen wie Fieber auf eine Infektion. Weil diese gering ausgeprägt sind oder gar ganz fehlen, gehen Erkrankte später zum Arzt.

Mehr zum Thema Infografik Hände waschen, aber richtig

Unabhängig vom Alter scheinen verschiedene Grunderkrankungen einen schweren Verlauf von Covid-19 zu begünstigen: Dazu zählen etwa Erkrankungen am Herz-Kreislauf-Systemoder dem Atmungssystem, der Leber und der Nieren, Diabetes oder Krebs.