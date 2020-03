Mehr als 500 Apotheker treffen sich dieser Tage in Schladming zu einer Fortbildungsveranstaltung.

Mehr als 500 Apotheker aus ganz Österreich treffen sich ab Sonntag wieder in Schladming zur jährlichen Fortbildungsveranstaltung: Das Corona-Virus geht auch an dieser Veranstaltung nicht spurlos vorüber. „Wir haben im Vorfeld natürlich viel diskutiert und Experten befragt“, sagt Gerhard Kobinger, Präsident der steirischen Apothekerkammer. Dass man sich dafür entschied, die Veranstaltung trotz der wachsenden Virusverbreitung in Österreich abzuhalten, habe mit der Checkliste zu tun, die vom Gesundheitsministerium für Großveranstaltungen ausgegeben wurde.