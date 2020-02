Fastenzeit Wie Fasten den Körper verändert

Facebook

"Egal was man tut, nichts ändert sowohl die Biochemie als auch die Physiologie im Körper stärker, als Fasten das tut." So erklärt der bekannte Altersforscher und Biochemiker Frank Madeo von der Uni Graz, warum das Fasten für ihn jene Erkenntnis darstellt, die sein eigenes Leben am stärksten verändert hat. Seine Aussage ist einer der Beweise dafür, dass der Prozess des gezielten Fastens in der Wissenschaft und der Medizin angekommen ist.